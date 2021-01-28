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Италия обещает создать собственную вакцину против коронавируса к сентябрю

В Калифорнии мужчина скончался через несколько часов после получения прививки Иллюстративное фото

COVID-вакцина разработана итальянской компанией ReiThera

Собственная вакцина против коронавируса COVID-19 станет доступной в Италии уже в сентябре 2021 года. Об этом сообщает ANSA.
 
Согласно сообщению, COVID-вакцина разработана итальянской компанией ReiThera, расположенной в Риме.

По словам главы Итальянского фармакологического агентств Джоджио Палу, также в сентябре собственной вакциной от коронавируса могут быть привиты несколько миллионов человек.

Отмечается, что в настоящее время Италия лидирует в Евросоюзе по количеству вакцинированных людей, однако страна столкнулась с задержкой поставок вакцин компании Pfizer, в то время как другая компания AstraZeneca заявила, что доставки ее вакцины будут меньше, чем ожидалось.

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Ранее сообщалось, что яд стран Европейского Союза вынуждены прекратить вакцинацию населения от коронавируса из-за недостатка препаратов. Временно приостановят делать прививки в Испании и Чехии.

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