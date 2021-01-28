Италия обещает создать собственную вакцину против коронавируса к сентябрю
COVID-вакцина разработана итальянской компанией ReiThera
Собственная вакцина против коронавируса COVID-19 станет доступной в Италии уже в сентябре 2021 года. Об этом сообщает ANSA.
Согласно сообщению, COVID-вакцина разработана итальянской компанией ReiThera, расположенной в Риме.
По словам главы Итальянского фармакологического агентств Джоджио Палу, также в сентябре собственной вакциной от коронавируса могут быть привиты несколько миллионов человек.
Отмечается, что в настоящее время Италия лидирует в Евросоюзе по количеству вакцинированных людей, однако страна столкнулась с задержкой поставок вакцин компании Pfizer, в то время как другая компания AstraZeneca заявила, что доставки ее вакцины будут меньше, чем ожидалось.
Ранее сообщалось, что яд стран Европейского Союза вынуждены прекратить вакцинацию населения от коронавируса из-за недостатка препаратов. Временно приостановят делать прививки в Испании и Чехии.