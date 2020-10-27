Италия фиксирует новый антирекорд случаев коронавируса

Италия Фото из открытых источников

Сейчас Италия переживает вторую волну COVID-19

В течение суток в Италии зафиксировали новый коронавирусный антирекорд - за сутки заболели более 20 тысяч человек. Об этом пишет ANSA.

По данным Минздрава Италии, за сутки было выявлено рекордные 21 994 человека и сделано 174 398 тестов. 221 человек умер.

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К слову, сейчас Италия переживает вторую волну COVID-19.

В частности, премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что в стране снова вводят новые карантинные ограничения после того, как за сутки было выявлено около 20 тысяч больных.

Согласно с новыми ограничениями, с 26 октября и до 24 ноября будут закрыты кинотеатры, театры, тренажерные залы и бассейны. Также ресторанам и барам можно работать только до 16:00.

В связи с этим в итальянских Милане, Турине, Неаполе и Генуе произошли столкновения демонстрантов и полиции. Все из-за очередного ужесточения карантинных ограничений в стране.