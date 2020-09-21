Истребители НАТО восемь раз за неделю перехватывали военные самолеты РФ над Балтикой

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В шести случаях из восьми российские самолеты летели с выключенными радиолокационными транспондерами

Истребители из состава миссии Балтийского воздушного патрулирования НАТО в течение прошлой недели восемь раз поднимались в воздух, чтобы идентифицировать и сопровождать военные самолеты России. Об этом сообщается на сайте Минобороны Литвы.

"14-20 сентября истребители, выполняющие функции воздушного патрулирования НАТО в странах Балтии, восемь раз идентифицировали и сопровождали военные самолеты РФ, которые пролетали в международном воздушном пространстве над Балтийским морем", - говорится в сообщении.

Как отмечается, 14, 15 сентября, 16 сентября (два случая), 17 сентября (дважды), 20 сентября (два инцидента) были идентифицированы и сопровождены российские самолеты моделей Ил-20, Су-27, Су-35, Ту-160, Ил-38, летевшие в международном воздушном пространстве от Калининграда на "материковую" часть РФ или в обратном направлении.

В шести случаях из восьми российские самолеты летели с выключенными радиолокационными транспондерами, не поддерживали радиосвязь с региональным центром управления воздушным движением и не имели плана полета.

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