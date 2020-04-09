Исследователи обнаружили под водой целый лес, который может содержать тайны лечения смертельных болезней

Остатки кипарисового леса под водой Фото: Francis Choi/NOAA

Возраст леса оценивают почти в 60 тысяч лет

Исследователи из США нашли под водой остатки кипарисового леса, в котором, по их мнению, находятся вещества, которые помогут создать лекарства от смертельных болезней.

Об этом сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США.

Ученые объясняют, что остатки леса до сих пор выглядят нормально, несмотря на глубину в 18 метров, из-за того, что они покрыты слоем осадка, который уберег их от окисления и постепенного разложения.

Кроме этого, они выяснили, что в образцах древесины проживает около 300 различных видов животных, среди них и корабельные червяки, питающиеся древесиной.

Но больше всего ученых удивило то, что внутри червяков нашли сотни различных видов бактерий, большинство из которых ранее были неизвестны.

Исследователи предполагают, что их можно использовать для создания лекарств, ведь ранее при помощи найденных бактерий удалось выработать антибиотик.

"Мы осуществили проверку антимикробного и неврологического действия, то есть обезболивающих или лекарств против рака", - объясняет Марго Гайгуд, исследовательница медицинской химии Университета штата Юта.

Известно, что ученые не собираются останавливаться только на создании лекарств и хотят применить бактерии в производстве бумаги, тканей, пищи, кормов для животных или возобновляемого топлива.

Новости по теме: Австралийские ученые начали тестирование двух видов вакцины от коронавируса

Как сообщалось ранее, ученые обнаружили в Антарктиде следы тропических лесов.