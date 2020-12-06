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В Иране раскрыли новые подробности убийства ученого-ядерщика

Место убийства Мохсена Фахризаде

 AP

Предположительно, ученого убили из оружия, управляемого со спутника

Представитель Корпуса стражей исламской революции Рамезан Шариф заявил, что ученый-ядерщик и заместитель министра обороны Ирана Мохсен Фахризаде был убит из оружия, управляемого со спутника. Об этом сообщает Bloomberg.

Как сообщает ISNA, заместитель командующего КСИР Али Фадави уточнил, что в машине марки Nissan, из которой убили ученого, был установлен пулемет, оборудован "умной спутниковой системой, которая использовала искусственный интеллект".

В то же время власти Ирана подтвердили данные об отсутствии на месте преступления его исполнителей. При этом там добавили, что тех, кто спланировал покушение, и других причастных к убийству удалось определить.

Напомним, недавно вблизи Тегерана совершили нападение на главного иранского ученого-атомщика Мохсена Фахризаде, в больнице от полученных травм ученый скончался. Нападавшие применили бомбу и огнестрельное оружие.

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Позже президент Ирана Хасан Рухани обвинил Израиль в убийстве иранского ученого Мохсена Фахризаде, которого подозревали в создании секретной программы по разработке ядерного оружия. Тогда духовные и военные правители Ирана пригрозили местью. 

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