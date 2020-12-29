Испания создаст реестр лиц, отказавшихся от вакцинации против COVID-19

PA MEDIA

Власти обещают, что список не будет в открытом доступе

Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илла заявил, что в стране создадут реестр людей, которые откажутся от вакцинации против коронавируса, также этой информацией поделятся с другими членами ЕС. Об этом сообщает ВВС News Украина.

Согласно сообщению, этот список не будет открытым для общественности и работодателей. Илла заверил, что единственный способ победить вирус - это сделать прививку всем гражданам, ведь "чем больше, тем лучше". В то же время он подчеркнул, что вакцинация не будет обязательной.

"Мы сделаем реестр, который будем передавать нашим европейским партнерам... Это перечень людей, которым предложили вакцинацию, а они отказались. Это не документ, который обнародуют, его сделают с максимальным уважением к защите персональных данных", - рассказал министр.

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Как отмечается, сейчас Испания запускает массовое вакцинирование препаратом Pfizer-BioNTech, который одобрили для стран-членов ЕС на прошлой неделе.

"Люди, которым предлагают прививку, от которой они отказываются по любой причине, в реестре будут специально обозначены... что в системе - это не ошибка, и что не надо давать этому человеку возможности сделать прививку", - пояснил Илла и добавил, что власть будет делать все возможное, чтобы развеять сомнения относительно вакцинации у населения.

Следует заметить, что Испания - это одна из стран, которая больше всего пострадала от коронавируса. Количество людей, умерших от COVID-19 в Испании, накануне превысило отметку 50 тыс. человек. Всего за время пандемии в стране зарегистрировали более 1,8 млн инфицированных.

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Напомним, во время кампании массовой вакцинации в Германии восьми работникам домов престарелых случайно дали дозу вакцины, которая в пять раз превышала обычную.