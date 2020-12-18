Испания предварительно одобрила легализацию эвтаназии

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Правом на эвтаназию сможет воспользоваться совершеннолетний гражданин Испании

Нижняя палата парламента Испании одобрила законопроект о легализации эвтаназии. Право на добровольный уход из жизни хотят наделить смертельно больных пациентов и людей с неизлечимыми болезнями. Об этом сообщает Euronews.

По этому законопроекту, расходы на эвтаназию будет брать на себя государственная система здравоохранения Испании. А пациент должен минимум четыре раза подтвердить свое желание с момента подачи заявления. При этом он в любой момент сможет отозвать запрос или попросить об отсрочке.

Также сообщается, что правом на эвтаназию может воспользоваться совершеннолетний гражданин Испании или тот, кто имеет вид на жительство.

Издание отмечает, что закон продвигают социалисты, в то время как консерваторы и крайне-правые выступают за паллиативную помощь. Далее документ поступит на обсуждение в сенат - верхнюю палату парламента.

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Ранее сообщалось, что во время референдума в Новой Зеландии граждане проголосовали за легализацию эвтаназии для неизлечимо больных людей, которые с медицинской помощью хотят закончить свою жизнь. В то же время большинство граждан не поддержало легализацию каннабиса в рекреационных целях.