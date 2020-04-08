Испания планирует постепенно ослаблять карантинные ограничения

Мария Хесус Монтеро из открытых источников

Ослабление карантина планируется с 26 апреля

Министр финансов Испании Мария Хесус Монтеро заявила, что правительство страны планирует начать постепенное ослабление карантинных мероприятий, введенных из-за коронавируса, с 26 апреля. Об этом сообщает El Pais.

"После завершения режима чрезвычайного положения правительство намерено принять прогрессивные меры, чтобы граждане могли постепенно вернуться к своей нормальной жизни. Ослабление будет происходить постепенно и с соблюдением рекомендаций экспертов, чтобы избежать новой вспышки коронавируса", - отметила Монтеро.

Также она добавила, что после 26 апреля начнется деэскалация.

"Это будет происходить таким образом, чтобы жители страны могли постепенно и упорядоченно возвращаться к нормальной жизни, на улице, площади, в очень упорядоченный способ, чтобы не было нового пика и возврата к инфекции", - заявила Мария Хесус Монтеро.

Пока испанское правительство разрабатывает различные сценарии ослабления ограничений, однако Монтеро отказалась рассказывать о них, ведь окончательное решение еще не принято.

Как известно, Испания занимает второе место по количество больных коронавирусом. По последним данным центра Джона Хопкинса, в Испании зафиксировано 146 690 случаев заражения, из которых 48 021 человек - выздоровели, а умерли - 14 555 человек.

Ранее сообщалось, что правительство Испании приняло решение в ближайшее время ввести систему базового дохода для своих граждан в связи с распространением пандемии коронавируса COVID-19.