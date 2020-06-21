Испания объявляет конец чрезвычайного положения и открывает границы

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ЧП было введено 14 марта

В Испании 21 июня завершился режим чрезвычайного положения, введенный 14 марта, в страну снова начнут пускать туристов из ЕС, Шенгенской зоны и Великобритании. Об этом сообщает El Pais.

“Мы сильно пострадали, но мы сопротивлялись. Мы сгладили кривую, и мы сделали это вместе”, - заявил премьер-министр страны, подводя итоги карантина в субботу, за несколько часов до снятия режима чрезвычайного положения.

Режим чрезвычайного положения в Испании было введено 14 марта с целью остановить распространение коронавирус.

“Мы оставим позади состояние чрезвычайного положения и введем новое понятие нормальности, - сказал Санчес. - Вирус проник в нашу жизнь уже давно. Пересек границы. Никто не знал, что мы были в самом начале крупнейшего кризиса в области здравоохранения за последние 100 лет. Более 28 000 сограждан погибло в нашей стране. Девяносто девять дней назад приоритетом было спасение жизни, поэтому 14 марта я объявил об активизации чрезвычайного положения”, - напомнил глава правительства.

Санчес также напомнил об угрозе второй волны, которую Испания должна “избежать любой ценой”.

Как отмечает ВВС, со снятием НС Испания открыла границы для туристов, отменив ограничения на поездки для иностранных гостей из стран Европейского союза, стран Шенгенской зоны и Великобритании.

Все пассажиры, которые будут прибывать, будут измерять температуру в аэропорту, сообщать информацию о наличии вируса и свои контактные данные.

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Ранее сообщалось, что Испания откроет границы со всеми странами Европейского Союза, кроме Португалии с 21 июня.