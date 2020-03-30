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Испания обошла Китай по количеству инфицированных COVID-19

Фото из открытых источников

В Испании зафиксировано 7 340 летальных случаев

Количество инфицированных коронавирусом в Испании достигло 85 тысяч человек, что превысило статистику больных в Китае. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Испании в Twitter.

Вместе с тем в Испании зафиксировано 7 340 летальных случаев, выздоровели от COVID-19 - 16 780 человек.

Отметим, по состоянию на утро 30 марта в мире зарегистрировано 723 700 инфицированных, из них 34 005 - летальные случаи, 151 991 - выздоровели.

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Напомним, по состоянию на 10:00 сегодня общее количество заболевших коронавирусом в Украине составляет 480 человек, из них 11 - летальные случаи, 6 - выздоровели.

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