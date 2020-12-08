Испания намерена пускать туристов без ограничений уже с марта

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Испания уже успела представить программу для привлечения туристов

В марте 2021 года правительство Испании отменит наличие теста на коронавирус для туристов. Об этом пишет The Local.

Испанские власти надеются, что к приходу весны удастся отказаться от предоставления отрицательного теста на COVID-19, сделанного менее чем за 72 часа до поездки, который в настоящее время является обязательным.

В то же время Испания уже успела представить программу для привлечения туристов.

"С помощью этой кампании мы хотим позиционировать туристический бренд Испании как фактор, влияющий на безопасность путешествий, и сделать вклад в формирование уверенности у туристов в том, что они снова приедут в нашу страну", - сказал министр промышленности, торговли и туризма Рейес Марото.

Отмечается, что для страны эта программа обойдется примерно в 2 миллиона евро.

Напомним, ранее правительство Испании договорилось с региональными властями об усилении карантинных ограничений на рождественские и новогодние праздники, чтобы избежать распространения коронавируса.