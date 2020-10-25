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Испания на полгода закрывает границы и вводит комендантский час

Время словно остановилось Фото из открытых источников

Также будут закрыты границы между регионами

Испания объявила режим повышенной готовности к введению более жестких ограничений по всей стране. Об этом со ссылкой на местную прессу сообщает РИА Новости в Telegram-канале.

Как отмечается, ограничения будут широкомасштабными от комендантского часа до тотального закрытия границ между регионами.

Напомним, Испания стала первой страной в Европе, где число инфицированных коронавирусов Covid-19 превысило миллион. По данным Worldometer, с начала пандемии в Испании коронавирусов заболели более 1,11 млн человек, из них для 34 752 человек заболевание закончилось летальным исходом. За последнюю неделю в стране было зарегистрировано более 550 смертей от коронавируса.

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Ранее министр здравоохранения Испании Сальвадор Илла заявил, что распространение пандемии COVID-19 в некоторых регионах страны стало неконтролируемым.

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