Испания на полгода закрывает границы и вводит комендантский час

Время словно остановилось Фото из открытых источников

Также будут закрыты границы между регионами

Испания объявила режим повышенной готовности к введению более жестких ограничений по всей стране. Об этом со ссылкой на местную прессу сообщает РИА Новости в Telegram-канале.

Как отмечается, ограничения будут широкомасштабными от комендантского часа до тотального закрытия границ между регионами.

Напомним, Испания стала первой страной в Европе, где число инфицированных коронавирусов Covid-19 превысило миллион. По данным Worldometer, с начала пандемии в Испании коронавирусов заболели более 1,11 млн человек, из них для 34 752 человек заболевание закончилось летальным исходом. За последнюю неделю в стране было зарегистрировано более 550 смертей от коронавируса.

Ранее министр здравоохранения Испании Сальвадор Илла заявил, что распространение пандемии COVID-19 в некоторых регионах страны стало неконтролируемым.