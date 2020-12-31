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Испания и Великобритания договорились о будущем Гибралтара после Brexit

На Гибралтар будет распространяться часть договоров ЕС

Испания и Великобритания достигли предварительного соглашения о будущем Гибралтара после Brexit, в соответствии с которым на территорию будет распространяться часть договоров Европейского союза. Об этом сообщил премьер-министр Испании Педро Санчес в Twitter.

По словам Санчеса, соглашение продвинет страны к процветанию. "Мы начинаем новый этап. Мы достигли предварительного соглашения с Соединенным Королевством по Гибралтару, которое позволит нам устранить препятствия и продвинуться к всеобщему процветанию", – написал глава испанского правительства.

Как сообщает Reuters стороны договорились, что на Гибралтар будет распространяться часть договоров ЕС. В частности, речь идет о Шенгенской зоне. При этом соглашение носит временный характер, а стороны согласились на полгода переходного периода.

Известно, что Гибралтар не упоминается в торговом соглашении Евросоюза и Британии. В случае отсутствия договоренностей между Лондоном и Мадридом, сегодня, 31 декабря, с 23:00 по Гринвичу на границе Испании и Гибралтара установили бы таможенный контроль.

Напомним, 24 декабря Европейский союз и Великобритания успешно договорились о тексте соглашения относительно будущих отношений сторон после Brexit. В ЕС заявили, что соглашение защитит интересы блока и конкуренцию.

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Впоследствии Европейская комиссия предложила применять соглашение между Британией и Евросоюзом относительно отношений после Brexit до ее ратификации. Такие планы объясняли завершением переходного периода.

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