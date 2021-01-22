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"Исламское государство" взяло ответственность за теракт в Багдаде

Фото с места события AFP

Местные власти назвали инцидент возможным признаком возрождения "Исламского государства"

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в Багдаде, который произошел 21 января. Тогда погибло по крайней мере 28 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на связанное с ИГ агентство Amaq.

Местные власти назвали инцидент возможным признаком возрождения "Исламского государства".

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Напомним, накануне утром в столице Ирака Багдаде террористы-смертники устроили двойной взрыв на площади Таяран в центре города. Предварительно сообщалось о 17 погибших и 25 раненых.

Впоследствии стало известно, что число погибших в результате атаки смертников в иракской столице Багдаде выросла почти до трех десятков человек.

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