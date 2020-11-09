Искусство вне карантина: Голландские музеи выложили в сеть 1098 оцифрованных работ Ван Гога

Ван Гог Фото из открытых источников

Это сделали, чтобы кто-либо мог изучать искусство художника несмотря на карантин

Музей Креллер-Мюллер, музей Ван Гога в Амстердаме и Нидерландский институт истории искусств открыли онлайн-архив, посвященный творчеству Винсента Ван Гога. Об этом сообщает Artnews.

Как отмечается, ресурс называется Van Gogh Worldwide. Здесь размещены картины и рисунки из разных периодов творчества Ван Гога.

Для удобства поиска на сайте есть фильтры. Поэтому можно ориентироваться по годам, коллекциям, в которых находятся картины, объектам, изображенным на полотнах, материалам и техникам.

Также к каждой работе прилагается сопроводительная информация. Там можно найти данные о реставрации и потенциальных повреждениях. В некоторых случаях также встречаются цитаты из переписки Ван Гога с членами семьи и другими художниками.

Отмечается, что пока на ресурсе есть лишь половина работ, но со временем, туда загрузят все.

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Ранее сообщалось, что в Британии картину уличного художника Бэнкси продали почти за 10 миллионов долларов. Аукцион длился восемь минут.