Искусственный интеллект нашел 50 новых экзопланет

Астрономы изначально тренировали алгоритм обнаружения планет на основе старых данных

Согласно сообщению, астрономы сначала тренировали алгоритм обнаруживать планеты на основе старых данных, которые собрал предыдущий телескоп Кеплер от NASA во время своего пребывания в космосе в течение 9 лет.

Как отмечается, когда алгоритм научился четко различать истинные планеты от ложно положительных, тогда астрономы дали ему проанализировать старые наборы данных, которые еще не имели своего подтверждения. Именно там алгоритм и обнаружил 50 новых экзопланет.

"С точки зрения подтверждения планет, никто ранее еще не использовал технику машинного обучения", - заявил исследователь Дэвид Армстронг.

Отмечается, что масса вновь утвержденных планет колеблется в размерах от планет с массой Нептуна до планет с массой меньше Земли. Некоторые из этих планет вращаются вокруг звезды за 200 дней, а некоторые и за одни сутки.

Ранее сообщалось, что астрономы обнаружили большую экзопланету, которая имеет на поверхности жидкую воду. Планета K2-18b находится на расстоянии 124 световых года. Несмотря на размер, а она в два раза превышает Землю и почти достигает размеров Нептуна, новая планета может быть обитаемой.