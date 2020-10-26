Искусственный интеллект классифицировал новые кратеры на Марсе

Всего алгоритм просмотрел более 112 тыс. снимков, которые были сделаны камерой марсианского разведывательного спутника NASA

Согласно сообщению, алгоритм предназначен для сканирования фотографий на наличие изменений на марсианской поверхности, что может свидетельствовать про новые кратеры. В частности, под классификацию подпали кратеры, которые на Красной планете были сформированы за последние 10 лет.

Как отмечается, алгоритм просмотрел более 112 тыс. снимков, которые были сделаны камерой марсианского разведывательного спутника NASA.

Новые кратеры на Марсе классифицировал искусственный интеллект Фото: NASA Новые кратеры на Марсе классифицировал искусственный интеллект Фото: NASA

Исследователи полагают, что эти кратеры образовались в результате удара метеора в период с марта 2010 года по май 2012 года.

"Искусственный интеллект не может делать такого квалифицированного анализа, который может сделать ученый. Однако такие инструменты, как этот новый алгоритм, могут быть их помощниками", - отметила ученый NASA Кире Вагстаффа.

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Ранее сообщалось, что специалисты обнаружили несколько озер скрытых под почти километровым слоем льда Красной планеты. Если подобные резервуары на самом деле существуют, то они могут быть средой для существования жизни на Марсе.