Тегеран захватил судно ОАЭ после убийства Эмиратами двух иранских рыбаков

Инцидент произошел из-за вероятного нарушения территориальных вод Ирана

Иранские военные Фото из открытых источников

МИД Ирана заявил о захвате зарегистрированного в Объединенных Арабских Эмиратах судна, которое якобы нарушило территориальные воды страны. Об этом сообщает Al Jazeera.

Отмечается, что инцидент произошел еще 17 августа, после того как береговая охрана ОАЭ убила двух иранских рыбаков. В связи с ситуацией между странами, Иран вызвал временного поверенного в делах ОАЭ в Тегеран. В то же время, Министерство иностранных дел Эмиратов отказалось от комментариев.

Сейчас известно, что Иран предупредил ОАЭ о недопустимости любой агрессии против своих интересов и граждан страны. "Тегеран примет все необходимые меры для защиты своих судов и граждан в Персидском заливе", – сказали в МИД Ирана.

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Напомним, недавно в Иране заявили, что не будут компенсировать авиакомпании "Международные авиалинии Украины" стоимость самолета, сбитого в январе в Тегеране, потому что он был застрахован европейскими фирмами. Тем не менее, это касается именно самолета, а не возможной компенсации семьям погибших пассажиров и членов экипажа.

Позже заместитель министра МИД Украины Евгений Енин сообщил, что Иран вернет компенсацию за сбитый самолет если не авиакомпании, то страховым компаниям, у которых было застраховано судно.