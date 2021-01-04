Иран задержал в Персидском заливе танкер под флагом Южной Кореи

Танкер Hankuk Chemi Associated Press

В ответ Южная Корея отправила военный корабль в сторону Персидского залива

Подразделения иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали в Персидском заливе танкер Hankuk Chemi под флагом Южной Кореи, который плыл из Саудовской Аравии. Об этом сообщает DW.

Согласно сообщению, основанием для задержания танкера, перевозившего этанол, стало загрязнение воды Персидского залива. Судно конвоировали в порт Бендер-Аббас.

МИД Ирана заявило, что действия иранской береговой охраны не имеют политических оснований, а причины задержки судна технические.

"Беспокоиться из-за загрязнения своих (территориальных, - ред.) вод и действовать из-за этого в рамках международных предписаний - нормальная и легитимная вещь для любого государства", - рассказал представитель МИД Ирана Саид Хатибсадех.

По данным представителей КСИР, прокуратура порта Бендер-Аббас предпримет юридические шаги в отношении танкера.

Новости по теме: Иран выплатит семьям погибших в катастрофе "МАУ" по 150 тысяч долларов

Как отмечается, МИД Южной Кореи также подтвердил факт задержания судна в водах Персидского залива. Теперь Сеул совместно с посольством Южной Кореи в Иране принимают все меры для освобождения судна. Южнокорейские дипломаты призвали иранские власти немедленно освободить танкер.

Известно, что на борту судна находилось 20 членов экипажа, из них лишь пятеро - граждане Южной Кореи, все остальные - это граждане Индонезии, Мьянмы и Вьетнама.

Кроме этого, Южная Корея отправила военный корабль в сторону Персидского залива в качестве ответа на действия Ирана. Судно будет сопровождать отряд спецназовцев, специализирующихся на борьбе с пиратами.

Новости по теме: Зеленский посмертно присвоил звание Героев Украины членам экипажа самолета "МАУ", сбитого Ираном

Напомним, ранее власти Ирана официально уведомили Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о намерении обогащать уран до 20%, что является нарушением международной ядерного соглашения.