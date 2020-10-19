Иран согласился взять ответственность за катастрофу МАУ, - Енин

Евгений Енин

При этом иранская сторона готова обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв независимо от их гражданства

Иран взял на себя всю ответственность за авиакатастрофу украинского самолета "Международных авиалиний Украины" под Тегераном. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, передает пресс-служба МИД.

При этом, как отмечается, во время встречи с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифи, Енин заявил о необходимости беспристрастного и объективного расследования обстоятельств авиакатастрофы и призвал иранскую сторону обеспечить доступ до всех соответствующих материалов.

"Прогресс в переговорном процессе по украинскому самолету будет способствовать нормализации сотрудничества с Ираном во всех сферах", - подчеркнул он.

Иранский дипломат заверил, что ни одна третья страна не будет влиять на политику Ирана в отношении Украины.

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Напомним, в Тегеране 19 октября начался второй раунд переговоров по катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" ("МАУ").