Иран согласился передать Франции черные ящики самолета "МАУ": Расшифровку начнут в июле

Технические работы планируют начать 20 июля во Франции

Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции (BEA) запланировало начать расшифровку бортовых самописцев сбитого самолета "МАУ" в июле этого года. Об этом сообщает пресс-служба BEA и заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

Так, в бюро отметили, что Иран официально обратился за помощью в расшифровке черных ящиков украинского самолета. По предварительной информации, технические работы начнутся 20 июля во Франции.

Информацию о готовности Ирана передать черные ящики украинского самолета подтвердил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

⚠️Accident @Boeing #737 registered UR-PSR @fly_uia on 01/08/20 / Iran has requested @BEA_Aero technical assistance on CVR & FDR (repair operations and data download) / technical work planned to start July 20 at @BEA_Aero / The safety investigation is led by Iran. pic.twitter.com/x7C1wEldQT