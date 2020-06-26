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Иран согласился передать Франции черные ящики самолета "МАУ": Расшифровку начнут в июле

"Черные ящики" самолета МАУ Фото с открытых источников

Технические работы планируют начать 20 июля во Франции

Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции (BEA) запланировало начать расшифровку бортовых самописцев сбитого самолета "МАУ" в июле этого года. Об этом сообщает пресс-служба BEA и заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

Так, в бюро отметили, что Иран официально обратился за помощью в расшифровке черных ящиков украинского самолета. По предварительной информации, технические работы начнутся 20 июля во Франции.

Информацию о готовности Ирана передать черные ящики украинского самолета подтвердил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

 

"Только что на Совете ИКАО представители Ирана согласились передать во Францию для расшифровки бортовые самописцы самолета рейса PS752. Это стало возможным благодаря последовательному давления украинского Правительства и их коллег из других стран", – заявил Енин. 

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Напомним, перед этим в МИД Ирана сообщали, что в течение ближайших дней Тегеран отправит черный ящик со сбитого самолета "Международных авиалиний Украины" для расшифровки во Францию.

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