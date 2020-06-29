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Иран призывает Интерпол арестовать Трампа за убийство генерала Сулеймани

Президент Дональд Трамп и суперинтендант Военной академии США Дэррил А. Уильямс приветствуют выпускников академии в Вест-Пойнте, штат Нью-Йорк, США, 13 июня 2020 года EPA-EFE

Интерпол пока не комментирует ситуацию

Власти Тегерана выдали ордер на арест президента США Дональда Трампа и других причастных к атаке дрона, в результате которой в Багдаде в январе этого года погиб иранский генерал Касем Сулеймани. Об этом сообщает Al Jazeera.

“Иран выдал ордер на арест и попросил Интерпол о помощи в задержании президента США Дональда Трампа и десятков других людей, которые якобы нанесли удар беспилотника, в результате которого погиб один из иранских генералов в Багдаде”, - говорится в сообщении.

Интерпол пока не комментирует ситуацию.

Американский посланник по Ирану Брайан Хук назвал этот шаг тегеранской власти "пропагандистским трюком".

“Интерпол не вмешивается и не выпускает красные сообщения, которые основаны на политическом характере”, - напомнил Хук на пресс-конференции в Саудовской Аравии.

Новости по теме: Иран завершил отместку за Сулеймани, - СМИ

Ранее сообщалось, что иранец, который шпионил для американской и израильской разведки по погибшим командиром Революционной гвардии Касемом Сулеймани, был приговорен к смертной казни.

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