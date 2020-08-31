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Иран предложил Украине возможные даты второго тура переговоров по делу сбитого самолета "МАУ"

Посол Ирана в Украине Манучехр Моради Укринформ

Иран предложил Украине встретиться в Тегеране в период с 18 по 21 октября

Иран предложил Украине с 18 по 21 октября провести в Тегеране второй тур переговоров по компенсациям за сбитый в январе этого года самолет "Международных авиалиний Украины". Об этом сообщил посол Ирана в Украине Манучехр Моради в интервью "Укринформу".

"Иранская сторона несколько дней назад (интервью состоялось 20 августа, - ред.) вручила ноту посольству Украины в Тегеране и предложила период с 18 до 21 октября для второго тура переговоров", — рассказал посол.

По его словам, сейчас Иран ожидает ответа украинской стороны относительно предлагаемого периода.

Моради уточнил, что в первые два дня состоятся экспертные заседания комитетов, а затем заместители министров иностранных дел обсудят результаты экспертных заседаний.

К слову, посол Ирана в Украине положительно оценил первый тур переговоров.

"Их результаты даже превысили ожидания иранских властей. Относительно второго тура переговоров - я также являюсь оптимистом", - резюмировал Манучехр Моради.

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Напомним, организация гражданской авиации Ирана обнародовала расшифрованные данные бортовых самописцев со сбитого в январе 2020 года недалеко от Тегерана самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Как отмечается, черный ящик зафиксировал все звуки в кабине пилотов в течение 19 секунд после взрыва. Так трое пилотов экипажа, в том числе инструктор полетов, знали о ненормальной ситуации и пытались контролировать и управлять самолетом до последнего момента. 

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