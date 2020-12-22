Иран передал Украине окончательный отчет об авиакатастрофе самолета "МАУ" возле Тегерана

Остатки самолета "МАУ", который сбили в Иране Фото из открытых источников

Отчет передали всем странам, чьи граждане погибли в январе 2020 года

Организация гражданской авиации Ирана обнародовала окончательный технический отчет о катастрофе самолета компании "Международные авиалинии Украины", случившейся в январе близ Тегерана. Об этом сообщает Tasnim News Agency.

Согласно сообщению, группа по расследованию авиационных аварий опубликовала окончательный технический отчет о крушении украинского реактивного лайнера в понедельник.

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Также доклад был передан через видеоконференцию представителям других стран, граждане которых погибли во время катастрофы.

Как отмечается, иранская сторона заявила, что самолет был поражен зенитной ракетой из-за человеческой ошибки.

Напомним, накануне Иран заявил о завершении технического отчета по авиакатастрофе самолета компании "МАУ" и пообещал передать информацию Украине в течение одного-двух дней.