Иран передал Украине окончательный отчет об авиакатастрофе самолета "МАУ" возле Тегерана
Отчет передали всем странам, чьи граждане погибли в январе 2020 года
Организация гражданской авиации Ирана обнародовала окончательный технический отчет о катастрофе самолета компании "Международные авиалинии Украины", случившейся в январе близ Тегерана. Об этом сообщает Tasnim News Agency.
Согласно сообщению, группа по расследованию авиационных аварий опубликовала окончательный технический отчет о крушении украинского реактивного лайнера в понедельник.
Также доклад был передан через видеоконференцию представителям других стран, граждане которых погибли во время катастрофы.
Как отмечается, иранская сторона заявила, что самолет был поражен зенитной ракетой из-за человеческой ошибки.
Напомним, накануне Иран заявил о завершении технического отчета по авиакатастрофе самолета компании "МАУ" и пообещал передать информацию Украине в течение одного-двух дней.