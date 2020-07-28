Иран отработал атаку на авианосец США

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Также военные провели учения по захвату судна

В Іране военные отработали атаку на американский авианосец во время учений, проходящих в Персидском заливе и части Ормузского пролива. Об этом сообщает агентство Tasnim.

"Гвардейский корпус исламской революции (IRGC) проводит широкомасштабные воздушные и военно-морские учения в стратегическом Ормузском проливе и в Персидском заливе, в частности контрмеры против угроз, которые представляют авианосцы США в регионе", - говорится в сообщении.

Военные учения под кодовым названием "Великий пророк 14" происходят с участием военно-морских и аэрокосмических сил Ирана.

Агентство опубликовало момент запуска ракеты с боевого вертолета. Также иранские военные отработали мероприятия по захвату авианосца с помощью катеров и десантирования с вертолетов.

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Раньше сообщалось, что американский истребитель F-15 приблизился к пассажирскому лайнеру иранской авиакомпании Mahan Airlines, который выполнял рейс из Тегерана в Бейрут.