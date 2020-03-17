Иран освободил из тюрем 85 тыс. заключенных из-за коронавируса

Речь идет о временном освобождении заключенных

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Иран временно освободил из тюрем около 85 тыс. лиц, в том числе и политических заключенных, на фоне стремительного распространения коронавируса COVID-19. Об этом заявил представитель судебной власти государства Голамхоссейн Эсмаили, сообщает Reuters.

"Около 50% освобожденных являются заключенными, связанными с безопасностью ... Также в тюрьмах мы предпринимали меры для противодействия вспышке", - сказал спикер. В то же время он не уточнил, когда освобожденным придется вернуться в тюрьму.

Как отмечается, 10 марта специальный докладчик США по правам человека в Иране Джавайд Рехман заявил, что он попросил Тегеран освободить всех политических заключенных временно из переполненных тюрем, чтобы помочь предотвратить распространение коронавируса.

Сейчас ситуация в Иране является неутешительной, ведь вспышка коронавируса в стране является одной из крупнейших за пределами Китая. Количество погибших в Иране от коронавируса достигло 853, а в целом по стране было подтверждено заражение 14 991 человека.

Напомним, в Израиле вводятся новые методы борьбы со вспышкой коронавирусной болезни. В частности, за инфицированными коронавирусом начнут тотальную слежку через их мобильные телефоны.