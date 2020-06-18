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Иран назвал условие, при котором может передать Украине черные ящики со сбитого самолета "МАУ"

Ранее Иран говорил, что у Украины не хватает необходимых технических возможностей

Остатки самолета "МАУ", который сбили в Иране Фото из открытых источников

Иран отправит черные ящики со сбитого самолета авиакомпании "МАУ" в Украину, однако их расшифровка должна происходить в присутствии представителей Международной организацией гражданской авиации ООН. Об этом заявил министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами, сообщает NRT.

Согласно сообщению, расшифровка данных черных ящиков со сбитого лайнера будет происходить в координации с  ІКАО (Международной организацией гражданской авиации ООН-ред.).

"Таким образом, необходимая координация заключается в том, чтобы чтение черных ящиков осуществлялось в Украине в присутствии представителей ІКАО", - сказал Эслами.

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Он также отметил, что если эти условия не будут предусмотрены, тогда совместная расшифровка будет происходить во Франции.

По словам Эслами, сначала Украине не хватало технических возможностей для чтения ящиков, но сейчас украинская сторона утверждает, что такая возможность есть. 

Он также сделал предположение, что "американцы", возможно, предоставили Украине необходимое программное обеспечение и документы для считывания черных ящиков самолета Boeing 737-800. 

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Напомним, ранее стало известно, что иранские следователи попросили французское агентство авиационных аварий BEA расшифровать черные ящики со сбитого украинского самолета авиакомпании "МАУ". 

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