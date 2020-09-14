Иран может готовить покушение на посла США, - Politico

Посол США в ЮАР Лана Маркс и президент США Дональд Трамп Фото из открытых источников

О возможной подготовке покушения на посла США в ЮАР Лану Маркс поступала информация еще с весны

Правительство Ирана рассматривает возможность покушения на посла Соединенных Штатов Америки в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Таким образом Иран планирует отомстить за смерть генерала Касема Сулеймани, передает Politico.

Согласно отчету разведки США, о возможной подготовке покушения на посла США в ЮАР Лану Маркс поступала информация еще с весны. В последние недели сведения об угрозе стали более конкретными. По информации правительства США, к возможному покушению причастно посольство Ирана в Претории.

Почему именно Лана Маркс стала целью возможного покушения пока неизвестно. Однако связывают это с ее дружескими отношениями с президентом США Дональдом Трампом.

При этом покушение на Маркс является лишь одним из нескольких вариантов мести.

Новости по теме: Иран призывает Интерпол арестовать Трампа за убийство генерала Сулеймани

Ранее сообщалось, что иранец, который шпионил для американской и израильской разведки за погибшим командиром Революционной гвардии Касемом Сулеймани, был приговорен к смертной казни.