Иран может готовить покушение на посла США, - Politico
О возможной подготовке покушения на посла США в ЮАР Лану Маркс поступала информация еще с весны
Правительство Ирана рассматривает возможность покушения на посла Соединенных Штатов Америки в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Таким образом Иран планирует отомстить за смерть генерала Касема Сулеймани, передает Politico.
Согласно отчету разведки США, о возможной подготовке покушения на посла США в ЮАР Лану Маркс поступала информация еще с весны. В последние недели сведения об угрозе стали более конкретными. По информации правительства США, к возможному покушению причастно посольство Ирана в Претории.
Почему именно Лана Маркс стала целью возможного покушения пока неизвестно. Однако связывают это с ее дружескими отношениями с президентом США Дональдом Трампом.
При этом покушение на Маркс является лишь одним из нескольких вариантов мести.
Ранее сообщалось, что иранец, который шпионил для американской и израильской разведки за погибшим командиром Революционной гвардии Касемом Сулеймани, был приговорен к смертной казни.