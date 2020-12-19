Интерпол проверит происхождение подаренной Лаврову украинской иконы

Украинская икона, подаренная главе МИД РФ Сергею Лаврову SRNA

Для проверки Россия вернет икону, подаренную российскому министру в Боснии и Герцеговине

Россия вернет икону, подаренную министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову от председателя Президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на российское дипведомство.

Отмечается, что икону вернут для выяснения ее происхождения по линии Интерпола, "Икона будет возвращена дарителям для дальнейшего уточнения ее истории по линии Интерпола", – сказали в МИД РФ.

Напомним, недавно стало известно, что в Боснии и Герцеговине главе Министерства иностранных дел России Сергею Лаврову подарили украинскую 300-летнюю икону из Луганска. Она имеет специальную печать, что свидетельствует о ее украинском происхождении.

Ранее сообщалось, что Сергей Лавров заявил о готовности к диалогу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. При этом он в очередной раз заявил, что решать вопрос Донбасса нужно с незаконными формированиями.