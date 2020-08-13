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Интерпол объявил в розыск топ-менеджера Wirecard, которого связывают с ГРУ

Reuters

Следствие разыскивает Яна Марсалека за нарушение законов Германии о ценных бумагах

Интерпол и Федеральное ведомство уголовной полиции Германии объявили в международный розыск экс-чиновника немецкой платежной системы Wirecard Яна Марсалека, который обвиняется в финансовых махинациях. Об этом говорится в карточке Марсалека на сайте Интерпола, пишет "Радио Свобода".

В частности, следствие разыскивает Яна Марсалека за нарушение законов Германии о ценных бумагах, их торговле, преступном злоупотреблении доверием и мошенничестве. 

Есть информация, что он уехал из Германии через несколько дней после выхода из совета директоров Wirecard.

По информации газеты Handelsblatt, Марсалек скрывается в Российской Федерации и живет в частном доме недалеко от Москвы под наблюдением Главного разведывательного управления.

До этого в рамках совместного расследования издание Spiegel, Insider и группа Bellingcat писали, что он скрывается в Белоруси или РФ. При этом они утверждают, что Марсалек взаимодействовал с российскими спецслужбами, а возможно, и работал на них.

В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего не знают о переезде Марсалека в Россию.

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Напомним, ранее в Подкарпатском воеводстве на пешеходном пункте пропуска в Медике польские пограничники задержали гражданина Украины, которого Интерпол разыскивал в 190 странах мира.

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