Instagram запустил свой аналог TikTok
Приложение Reels будет работать внутри Instagram
Социальная сеть Instagram запустила приложение Reels, которое предназначено для создания коротких развлекательных видео. Об этом сообщили в блоге Instagram.
Отмечается, что пользователи смогут записывать и редактировать 15-секундные мультиклипные видео с аудио, эффектами и творческими инструментами. Такой же функционал имеет и китайская соцсеть TikTok.
Пользователи смогут заниматься редактированием своих роликов с помощью аудио (через поиск треков в медиатеке Instagram и собственного звука) и AR-эффектов, которые позволяют "накладывать" виртуальный контент на настоящее изображение.
В Instagram отметили, что пользователи смогут делиться роликами не только в профиле, историях и частных сообщениях, но и в специальном пространстве Explore, где их смогут увидеть все пользователи сети.
Справка:
TikTok – это китайское приложение для создания и распространения видео и онлайн-трансляций, созданное в 2016 году. Сейчас является одной из самых популярных платформ для коротких роликов в Азии, которая распространилась и на другие части мира.
Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что работа китайской соцсети TikTok в США будет приостановлена, если до 15 сентября она не будет продана американской компании. Он добавил, что часть средств от продажи приложения должна пойти в бюджет страны.
Накануне Трамп уже заявлял о возможности наложения запрета на популярную китайскую социальную сеть TikTok в Соединенных Штатах.