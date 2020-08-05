Instagram запустил свой аналог TikTok

Приложение Reels будет работать внутри Instagram

Приложение Reels Фото из открытых источников

Социальная сеть Instagram запустила приложение Reels, которое предназначено для создания коротких развлекательных видео. Об этом сообщили в блоге Instagram.

Отмечается, что пользователи смогут записывать и редактировать 15-секундные мультиклипные видео с аудио, эффектами и творческими инструментами. Такой же функционал имеет и китайская соцсеть TikTok.

Пользователи смогут заниматься редактированием своих роликов с помощью аудио (через поиск треков в медиатеке Instagram и собственного звука) и AR-эффектов, которые позволяют "накладывать" виртуальный контент на настоящее изображение.

В Instagram отметили, что пользователи смогут делиться роликами не только в профиле, историях и частных сообщениях, но и в специальном пространстве Explore, где их смогут увидеть все пользователи сети.

Справка:

TikTok – это китайское приложение для создания и распространения видео и онлайн-трансляций, созданное в 2016 году. Сейчас является одной из самых популярных платформ для коротких роликов в Азии, которая распространилась и на другие части мира.

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Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что работа китайской соцсети TikTok в США будет приостановлена, если до 15 сентября она не будет продана американской компании. Он добавил, что часть средств от продажи приложения должна пойти в бюджет страны.

Накануне Трамп уже заявлял о возможности наложения запрета на популярную китайскую социальную сеть TikTok в Соединенных Штатах.