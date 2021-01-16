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Instagram и Facebook разблокировали аккаунты Дональда Трампа

Дональд Трамп REUTERS

Страницы американского президента снова отображаются на платформах

Администрация социальных сетей Facebook и Instagram 16 января разблокировала личные аккаунты действующего президента США Дональда Трампа. Страницы главы Белого дома снова отображаются на платформах Facebook и Instagram

Последние публикации на аккаунтах Дональда Трампа датированы средой, 6 января. Именно в этот день в Вашингтоне состоялся штурм Капитолия, после чего администрация социальных сетей заблокировала работу аккаунтов действующего американского президента. 

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Напомним, кроме Facebook и Instagram, аккаунт Дональда Трампа заблокировала видеоплатформа YouTube, принадлежащая Google. 

Такое же решение в конце прошлой недели приняла администрация социальной сети Twitter. В компании заявили, что навсегда заблокировали личный аккаунт президента США Дональда Трампа из-за риска подстрекательства к насилию. 

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