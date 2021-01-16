Instagram и Facebook разблокировали аккаунты Дональда Трампа
Страницы американского президента снова отображаются на платформах
Администрация социальных сетей Facebook и Instagram 16 января разблокировала личные аккаунты действующего президента США Дональда Трампа. Страницы главы Белого дома снова отображаются на платформах Facebook и Instagram.
Последние публикации на аккаунтах Дональда Трампа датированы средой, 6 января. Именно в этот день в Вашингтоне состоялся штурм Капитолия, после чего администрация социальных сетей заблокировала работу аккаунтов действующего американского президента.
Напомним, кроме Facebook и Instagram, аккаунт Дональда Трампа заблокировала видеоплатформа YouTube, принадлежащая Google.
Такое же решение в конце прошлой недели приняла администрация социальной сети Twitter. В компании заявили, что навсегда заблокировали личный аккаунт президента США Дональда Трампа из-за риска подстрекательства к насилию.