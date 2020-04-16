Инфицирование COVID-19 на авианосце "Шарль де Голль": Франция начала расследование

Авианосец "Шарль де Голль" wikipedia.org

Инфекцию зафиксировали в 50 моряков после получения положительного результата теста

Во Франции начали расследование обстоятельств заражения коронавирусом экипажа военно-морской группы авианосца "Шарль де Голль". Об этом передает радиостанция France Bleu.

Как известно, коронавирусную болезнь COVID-19 на авианосцы обнаружили на днях. Сообщалось, что он вернулся на 10 дней раньше положенного срока. Инфекцию зафиксировали в 50 моряков после получения положительного результата теста.

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После этого, глава штаба Военно-морского флота Франции дал распоряжение расследовать обстоятельства заражения коронавирусом членов экипажа военно-морской группы, куда входят авианосец "Шарль де Голль", а также фрегат "Шевалье Поль".

Один из членов экипажа, больной на коронавирус, заявил, что "армия играла со здоровьем и жизнями" моряков.

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По его информации, уже в середине марта на борту находились люди с симптомами коронавируса, однако Министерство обороны не позволило досрочно прервать поход и пришвартоваться во французском Бресте.

Отмечается, что расследование займет несколько недель.

Отметим, сейчас в мире уже почти 2,1 млн больных на коронавирус, 135 тысяч умерли, 523 тысяч пациентов излечились.

по Состоянию на 16 апреля в Украине 4161 лабораторно подтвержден случай COVID-19, из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели.