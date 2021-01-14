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Индонезийские археологи обнаружили рисунок свиньи, возраст которого превышает 45 тысячи лет

Рисунок дикой свиньи в Индонезии Independent

Рисунок имеет размер 36 см на 54 см

В пещере на индонезийском острове Сулавеси исследователи нашли рисунок свиньи, который является древнейшим изображением животного в истории человечества. Об этом пишет Independent.

Археологи считают, что на рисунке, возраст его оценивают 45 500 лет, изображена дикая свинья. В то же время исследователи делают предположение, что очерк свиньи мог появиться гораздо раньше.

Рисунок имеет размер 36 см на 54 см.

Следующим шагом исследователи планируют взять с него образцы ДНК. Они утверждают, что авторы рисунке могли использовать слюну, чтобы наклеить пигмент на руку, чтобы положить его на поверхность рисунка.

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Напомним, ранее во время недавних раскопок в китайском городе Аньяне провинции Хэнань археологи обнаружили несвойственную для страны находку – саркофаг пары с необычными узорами.

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