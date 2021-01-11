Индонезия одобрила вакцину, которую заказала и Украина. Промежуточная эффективность – 65%

Китайская вакцина от коронавируса CoronaVac компании Sinovac Biotech REUTERS

Препарат до трех лет может храниться в обычном холодильнике

Индонезия стала второй страной, которая одобрила к использованию китайскую антикоронавирусную вакцину от компании Sinovac Biotech. Об этом пишет местное Нацагентство по контролю за лекарствами и продуктами питания, передает "Ліга.Новости".

Согласно сообщению, в стране проходит одна из ветвей фазы III клинических испытаний CoronaVac с привлечением 1620 добровольцев.

Регулятор назвал промежуточную цифру эффективности, которую показывает вакцина – 65,3%. Оценка выведена пока лишь по 25 случаям инфекции. Испытания курировали совместно Sinovac и местная госкомпания Bio Farma. Этот показатель ниже, чем в испытаниях CoronaVac в Бразилии (меньше 78%) и Турции (91,25%).



Ученые достаточно настороженно относятся к такому разбросу показателей в разных странах, что вместе с отсутствием полных данных об испытаниях (как, например, у Moderna) повышает уровень недоверия общества к препарату.

Еще весной 2020 году Всемирная организация здравоохранения заявила, что примет к рассмотрению любые вакцины от COVID-19, которые покажут эффективность выше 50%.

В Китае этим препаратом, который состоит из "убитого" вируса с адьювантом (усилителем иммунного ответа) привиты уже сотни тысяч человек.

Индонезия, четвертая по численности населения страна мира (~270 млн человек), на днях запускает массовую вакцинацию: в среду публично привьется президент Джоко Видодо. Пока что в стране всего 3 млн доз. В 15-месячный срок Sinovac должна поставить в Индонезию около 330 млн доз. На прошлой неделе вакцина CoronaVac была объявлена в мусульманской стране "священной и халяльной".