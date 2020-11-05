Индийскую вакцину от коронавируса ожидают в феврале

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Сейчас несколько ведущих кандидатов-производителей вакцин уже находятся на заключительном, третьем этапе тестирования

Индийская вакцина COVAXIN выйдет на рынок не позднее февраля следующего года, что на месяц раньше, чем ожидалось. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники в правительстве Индии.

"Ожидается, что в начале года, в феврале или марте, она будет доступна", - прокомментировал журналистам сроки выхода вакцины один из сотрудников Индийского института медицинских наук.

Ранее индийская фармацевтическая компания Bharat Biotech, которая разрабатывает COVAXIN, сообщала о выходе вакцины на рынок во II квартале 2021 года.

Если COVAXIN выйдет в феврале, то это сделает эту вакцину первой в Индии утвержденной вакциной от коронавируса.

Сейчас несколько ведущих кандидатов-производителей вакцин уже находятся на заключительном, третьем этапе тестирования.

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Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко рассматривает идею производства российской вакцины от коронавируса на территории Республики. Об этом он сообщил во время совещания.