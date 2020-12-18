Индия запустила ракету-носитель со спутником связи. Фото
Спутник связи CMS-01 должен на орбите заменить своего предшественника GSAT-12, который был запущен еще в июле 2011 года
Индийская организация космических исследований и разработок (ISRO) запустила на орбиту ракету-носителя (PSLV)-C50 со спутником связи CMS-01, сообщает Space.
Запуск провели накануне с космодрома на острове Шихарикота.
Спутник связи CMS-01 должен на орбите заменить своего предшественника GSAT-12, который был запущен еще в июле 2011 года. Ожидалось, что он будет предоставлять услуги в течение 8 лет.
При этом стоит заметить, что из-за пандемии коронавируса, Индия только в ноябре этого года запустила свою первую за последние 11 месяцев партию из 10 спутников.
Также сообщалось, что страна успешно испытала новую версию ядерной ракеты "Шаурья", которая может нанести удар по цели на расстоянии 800 км.