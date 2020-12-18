Индия запустила ракету-носитель со спутником связи. Фото

Спутник связи CMS-01 должен на орбите заменить своего предшественника GSAT-12, который был запущен еще в июле 2011 года

Запуск провели накануне с космодрома на острове Шихарикота.

Спутник связи CMS-01 должен на орбите заменить своего предшественника GSAT-12, который был запущен еще в июле 2011 года. Ожидалось, что он будет предоставлять услуги в течение 8 лет.

При этом стоит заметить, что из-за пандемии коронавируса, Индия только в ноябре этого года запустила свою первую за последние 11 месяцев партию из 10 спутников.

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Также сообщалось, что страна успешно испытала новую версию ядерной ракеты "Шаурья", которая может нанести удар по цели на расстоянии 800 км.