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Индия успешно испытала гиперзвуковую баллистическую ракету

Ракета может нанести удар на расстоянии 800 км от цели

Индия испытала ядерную ракету

 Фото из открытых источников

Индия успешно испытала новую версию ядерной ракеты "Шаурья", которая может нанести удар цели на расстоянии 800 км. Об этом сообщает ANI.

Отмечается, что ракета может нести различные виды боеголовок, в том числе и ядерную. В последней фазе, приближаясь к цели, ракета движется с гиперзвуковой скоростью.

Сейчас известно о введении оружия в состав стратегических сил Индии как дополнение к одной из существующих ракет того же класса. Как сообщают журналисты, новая ракета будет легче предшественницы. Организация оборонных исследований и разработок Индии работает над тем, чтобы обеспечить полную независимость страны в области стратегических ракет.

Напомним, недавно Индия и Китай договорились о деэскалации конфликта и разведении войск в спорном приграничном регионе Ладакх, где несколько месяцев назад возобновились столкновения. Во время встречи в Москве министры иностранных дел стран достигли консенсуса в пяти пунктах.

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Ранее сообщалось, что Китай увеличит количество имеющихся ядерных боеголовок вдвое к 2030 году. По данным американского Пентагона, Пекин планирует расширять и модернизировать свои ядерные силы.

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