Индия одобрила местную вакцину против COVID-19

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Препарат разрешили использовать ограниченно

Индийский регулятор по контролю за медикаментами одобрил вакцину против коронавирусной болезни COVID-19 COVAXIN. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что разрешение на ограниченное использование препарата, которое разработала местная компания Bharat Biotech и индийский Совет по медицинским исследованиям, было выдано сегодня, 2 января.

При этом правительство Индии заявило, что вакцина одобрена для использования в экстренных обстоятельствах в режиме клинических испытаний. Речь идет и о случаях заражения мутированным коронавирусом, чтобы испытать препарат.

Несколько дней назад в стране была одобрена для использования британская вакцина против коронавируса, разработанная компанией Astrazeneca. Однако пока неизвестно, как скоро Индия начнет вакцинацию населения.

Напомним, 27 декабря страны Европейского Союза официально начали вакцинировать граждан от коронавирусной болезни COVID-19. Каждая из стран блока получила по 9750 доз вакцины.

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Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что в 2021 году власти страны обеспечит все свое население вакциной от COVID-19, после чего начнутся массовые поставки препаратов в другие страны. Сами Штаты должны быть обеспечены вакциной в начале года.