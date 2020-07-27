Индия начала тестирование вакцины от коронавируса на людях

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В препарате используется инактивированная версия белка шипа SARS-CoV-2

Индия начала клинические испытания вакцины "Коваксин" против COVID-19 во Всеиндийском институте медицинских наук в Дели. Об этом пишет Times of India.

Отмечается, что первым добровольцем стал 30-летний мужчина. Ученые утверждают, что в течение двух часов, которые он провел под наблюдением в больнице, побочных эффектов не наблюдалось, но его будут контролировать в течение недели.

В частности, в препарате используется инактивированная версия белка шипа SARS-CoV-2, что должно вызывать реакцию иммунной системы в виде выработки антител.

По словам врачей, сначала добровольцам будут вводить малые дозы препарата. В случае подтверждения ее безопасности доза будет увеличена.

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Напомним, ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что несмотря на значительные успехи исследователей в разработке вакцин от COVID-19, их применения не стоит ждать раньше 2021 года. По его словам, сейчас несколько препаратов проходят клинические испытания, и пока что ни один из них не вызвал вопрос с точки зрения безопасности.