Индия и Китай обменялись обвинениями в нарушении границы

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Каждая из сторон обвиняет другую в нарушениях, которые привели к смертельной схватки 15 июня

Чиновники Индии и Китая обменялись взаимными обвинениями в нарушении границы после вооруженной стычки в спорном пограничном районе в Гималаях, в которой принимали участие военные обеих сторон. Об этом сообщает The National.

"Индия и Китай в субботу обменялись свежими обвинениями в нарушении границы в спорном Гималайском регионе, где военные с обеих сторон этой неделе впервые за полвека вступили в смертельную схватку", - говорится в сообщении.

Отмечается, что каждая из сторон обвиняет другую в нарушениях, которые привели к смертельной схватки 15 июня.

Правительство Индии обвинил Китай в намерениях построить сооружения на "линии фактического контроля", которая разграничивает пограничный район. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что его страна не допустит никаких односторонних изменений относительно спорной границы.

Представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзян обвинил индийских военных в "намеренной провокации" в этом районе.

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Напомним, на китайско-индийской границе произошли столкновения между пограничниками Китая и Индии, в результате чего погибло 20 индийских военных.