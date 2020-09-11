Индия и Китай договорились о разведении войск в спорном приграничном регионе

Ван Й и Субраманьям Джайшанкар RUSSIAN.NEWS.CN

Стороны достигли консенсуса в пяти пунктах

В пятницу, 11 сентября, Китай и Индия заявили, что договорились о деэскалации конфликта и разведении войск в спорном приграничном регионе Ладакх, где несколько месяцев назад возобновились столкновения. Об этом сообщает агентство Reuters.

Так, в четверг 10 сентября в Москве состоялась встреча между главой МИД КНР Ван И и министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкар. Отмечается, что во время встречи стороны достигли общего согласия по пяти пунктам. В частности, речь шла о двустороннем ослаблении напряженности и отводе войск.

"Два министра иностранных дел согласились, что текущая ситуация в приграничных районах не в интересах ни одной стороны. Поэтому они договорились, что пограничные войска обеих сторон должны продолжать диалог, быстро разъединяться, поддерживать надлежащую дистанцию и уменьшать напряженность", - говорится в совместном заявлении министров.

В то же время глава МИД Китая Ван И добавил, что на встрече также договорились об "обязательном немедленном прекращении таких провокаций, как стрельба и другие опасные действия, нарушающие обязательства, принятые обеими сторонами".

Напомним, 15 июня на китайско-индийской границе произошли столкновения между пограничниками Китая и Индии, в результате чего погибло 20 индийских военных.

Впоследствии в Китае заявили, что договорились с Индией как можно скорее урегулировать ситуацию на своих границах и наказать виновных.

Однако позже стороны начали обвинять друг друга в нарушении границы после вооруженной схватки. В частности, правительство Индии обвинило Китай в намерениях построить сооружения на "линии фактического контроля". В свою очередь китайские чиновники назвали действия военных Индии "намеренной провокацией".