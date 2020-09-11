live
Новости » Мир Читати новину українською

Индия и Китай договорились о разведении войск в спорном приграничном регионе

Ван Й и Субраманьям Джайшанкар RUSSIAN.NEWS.CN

Стороны достигли консенсуса в пяти пунктах

В пятницу, 11 сентября, Китай и Индия заявили, что договорились о деэскалации конфликта и разведении войск в спорном приграничном регионе Ладакх, где несколько месяцев назад возобновились столкновения. Об этом сообщает агентство Reuters.

Так, в четверг 10 сентября в Москве состоялась встреча между главой МИД КНР Ван И и министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкар. Отмечается, что во время встречи стороны достигли общего согласия по пяти пунктам. В частности, речь шла о  двустороннем ослаблении напряженности и отводе войск. 

"Два министра иностранных дел согласились, что текущая ситуация в приграничных районах не в интересах ни одной стороны. Поэтому они договорились, что пограничные войска обеих сторон должны продолжать диалог, быстро разъединяться, поддерживать надлежащую дистанцию и уменьшать напряженность", - говорится в совместном заявлении министров.

Новости по теме: Индия и Китай после обстрелов планируют создать буферную зону на границе, – СМИ

В то же время глава МИД Китая Ван И добавил, что на встрече также договорились об "обязательном немедленном прекращении таких провокаций, как стрельба и другие опасные действия, нарушающие обязательства, принятые обеими сторонами".

Напомним, 15 июня на китайско-индийской границе произошли столкновения между пограничниками Китая и Индии, в результате чего погибло 20 индийских военных.

Впоследствии в Китае заявили, что договорились с Индией как можно скорее урегулировать ситуацию на своих границах и наказать виновных.

Однако позже стороны начали обвинять друг друга в нарушении границы после вооруженной схватки. В частности, правительство Индии обвинило Китай в намерениях построить сооружения на "линии фактического контроля". В свою очередь китайские чиновники назвали действия военных Индии "намеренной провокацией".

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Мэр Ивано-Франковска призвал горожан к протестам из-за карантина Мэр Черновцов заявил о возможных протестах в городе из-за "красной" зоны карантина Профсоюз "Энергоатома" 19 августа планирует акцию протеста в Киеве В Сан-Франциско состоялась акция в поддержку протестующих в Беларуси
Loading...

программы канала ZIK

Европа осудила правый экстремизм в Украине |
Геннадий Москаль | Ток-шоу
Вадим Карасев | Ток-шоу
Избирательные гонки. История танкера DELFI. Мир на Донбассе | Ток-шоу
Скандальное интервью Богдана. Правила въезда для иностранцев. Разработка вакцины | #Новости | 10.09.20
Заявление нардепки Янченко: сомневаюсь, что она сильно оговорилась, - Кацман