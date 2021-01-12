Илон Маск за сутки потерял более 13 миллиардов и первое место в списке Forbes

Илон Маск фото - flickr.com

Американского изобретателя обогнал основатель Amazon Джефф Безос

Основатель компаний Tesla и SpaseX, миллиардер Илон Маск за сутки потерял 13,5 миллиардов долларов и первое место в списке самых богатых людей мира. Об этом свидетельствуют данные журнала Forbes.

Отмечается, что 12 января Илон Маск утратил 7,1% своего состояния. Таким образом, на первою позицию в рейтинге богачей вернулся основатель Amazon Джефф Безос. По предварительным данным, состояние Маска оценивается в 176,2 миллиардов долларов, что на 6 миллиардов меньше, чем у Безоса.

Forbes

Кроме того, за сутки почти все миллиардеры из топ-20 понесли ущерб. Так, состояние основателя Facebook Марка Цукерберга сократилось на 3,9 миллиардов, долларов, Джефф Безос потерял 3,6 млрд, а владелец бренда Louis Vuitton Бернард Арно стал "беднее" на миллиард.

Однако, согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index, Маск все же остается самым богатым человеком планеты с состоянием в 194 млрд долл.

Напомним, на прошлой неделе Илон Маск стал самым богатым человеком мира, обогнав основателя компании Amazon Джеффа Безоса. Разница между состояниями миллиардеров составляла примерно 1 млрд долларов.