Илон Маск впервые попал в топ-10 миллиардеров по версии Forbes

Илон Маск Фото из открытых источников

Это стало возможным благодаря росту акций Tesla

Основатель компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск впервые попал в топ-10 рейтинга миллиардеров по версии Forbes, который обновляется в реальном времени. Об этом свидетельствуют данные рейтинга.

Как отмечается, по состоянию на 15:00 16 июля состояние бизнесмена оценено в 70,8 млрд долларов, этот показатель позволил ему занял восьмое место в списке. Состояние Маска увеличились на один миллиард долларов.

По информации Bloomberg, это произошло благодаря росту стоимости акций Tesla. С мая по середину июля они подорожали в два раза. На торгах 15 июля рост прекратился, однако на премаркете 16 июля бумаги автопроизводителя дорожают почти на два процента до 1 546 долларов за штуку.

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Напомним, ранее основатель Tesla Илон Маск поднялся в списке самых богатых людей мира по версии Bloomberg и занял седьмое место.