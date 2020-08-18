Илон Маск стал четвертым в списке богатейших людей мира, - Bloomberg

Состояние американского предпринимателя оценивается в 84,8 млрд долларов

Сообщается, что в понедельник, 17 августа, акции автопроизводителя Tesla выросли на 11%, увеличив состояние Илона Маска на 7,8 млрд долларов.

Рейтинг из пяти богатейших людей мира выглядит следующим образом:

Глава корпорации Amazon Джефф Безос - 188 млрд долларов.

Основатель компании Amazon Джефф Безос Фото - из открытых источников Основатель Microsoft Билл Гейтс - 121 млрд долларов.

Один из основателей Microsoft Билл Гейтс EPA-EFE Глава Facebook Марк Цукерберг - 99 млрд долларов.

Вышеупомянутый предприниматель Илон Маск - 84,8 млрд долларов.

Илон Маск ТАСС Гендиректор группы компаний LVMH (Louis Vuitton Mot Hennessy) Бернар Арно - 84,6 млрд долларов.

Глава компании Louis Vuitton Moët Бернар Арно

Ранее сообщалось, что основатель компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск впервые попал в топ-10 рейтинга миллиардеров по версии Forbes, который обновляется в реальном времени, заняв восьмое место в списке.