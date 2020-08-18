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Илон Маск стал четвертым в списке богатейших людей мира, - Bloomberg

Илон Маск Фото из открытых источников

Состояние американского предпринимателя оценивается в 84,8 млрд долларов

Американский основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск занял четвертую строчку в рейтинге богатейших людей мира. Соответствующий рейтинг составило агентство Bloomberg.

Сообщается, что в понедельник, 17 августа, акции автопроизводителя Tesla выросли на 11%, увеличив состояние Илона Маска на 7,8 млрд долларов.

Рейтинг из пяти богатейших людей мира выглядит следующим образом:

  1. Глава корпорации Amazon Джефф Безос - 188 млрд долларов.

    Основатель компании Amazon Джефф Безос

     Фото - из открытых источников

  2. Основатель Microsoft Билл Гейтс  - 121 млрд долларов.

    Один из основателей Microsoft Билл Гейтс

     EPA-EFE

  3. Глава Facebook Марк Цукерберг - 99 млрд долларов.

  4. Вышеупомянутый предприниматель Илон Маск - 84,8 млрд долларов.
    Илон Маск ТАСС

  5. Гендиректор группы компаний LVMH (Louis Vuitton Mot Hennessy) Бернар Арно - 84,6 млрд долларов.
    Глава компании Louis Vuitton Moët Бернар Арно

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Ранее сообщалось, что основатель компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск впервые попал в топ-10 рейтинга миллиардеров по версии Forbes, который обновляется в реальном времени, заняв восьмое место в списке.

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