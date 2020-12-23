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Илон Маск предлагал Apple приобрести компанию Tesla

Илон Маск AFP

Гендиректор автомобильной компании собирался продать ее за одну десятую стоимости

Основатель космической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск рассказал, что в тяжелые для Tesla времена предлагал главе компании Apple Тиму Куку обсудить возможность приобретения производителя электромобилей. Об этом Маск сообщил в в своем Twitter.
 
Он прокомментировал информацию о том, что компания Apple планирует в 2024 году начать производство беспилотных автомобилей.

"В самые трудные дни работы над программой (по разработке и выпуску электромобилей, – ред.) Model 3 я обратился к Тиму Куку, чтобы обсудить возможность приобретения Tesla компанией Apple за одну десятую ее стоимости на сегодня. Он отказался от встречи", - вспомнил Илон Маск.

Как известно, Apple занимается разработкой собственного самоуправляемого автомобиля с 2014 года - речь идет о проекте Titan.

Компания Tesla представила Model 3 в марте 2016 года.

К слову, в конце ноября 2020 года общая стоимость акций компании Tesla Илона Маска впервые пересекла отметку в 500 миллиардов долларов США.

Новости по теме: Apple планирует начать выпуск беспилотных авто в 2024 году, – СМИ

Ранее сообщалось, что акции американской автомобильной компании Илона Маска Tesla Inc начали стремительно расти в связи с тем, что она в ближайшее время будет включена в фондовый индекс S&P 500.

Благодаря росту акций компании недавно основатель компаний Tesla Inc. и SpaceX Илон Маск занял второе место в рейтинге самых богатых людей планеты, опередив основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса. Состояние Илона Маска сейчас оценивается в 155 миллиарда долларов.

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