Илон Маск предлагал Apple приобрести компанию Tesla

Гендиректор автомобильной компании собирался продать ее за одну десятую стоимости

Он прокомментировал информацию о том, что компания Apple планирует в 2024 году начать производство беспилотных автомобилей.

"В самые трудные дни работы над программой (по разработке и выпуску электромобилей, – ред.) Model 3 я обратился к Тиму Куку, чтобы обсудить возможность приобретения Tesla компанией Apple за одну десятую ее стоимости на сегодня. Он отказался от встречи", - вспомнил Илон Маск.

Как известно, Apple занимается разработкой собственного самоуправляемого автомобиля с 2014 года - речь идет о проекте Titan.

Компания Tesla представила Model 3 в марте 2016 года.

К слову, в конце ноября 2020 года общая стоимость акций компании Tesla Илона Маска впервые пересекла отметку в 500 миллиардов долларов США.

Ранее сообщалось, что акции американской автомобильной компании Илона Маска Tesla Inc начали стремительно расти в связи с тем, что она в ближайшее время будет включена в фондовый индекс S&P 500.

Благодаря росту акций компании недавно основатель компаний Tesla Inc. и SpaceX Илон Маск занял второе место в рейтинге самых богатых людей планеты, опередив основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса. Состояние Илона Маска сейчас оценивается в 155 миллиарда долларов.