Илон Маск поднялся в рейтинге самых богатых людей мира

Илон Маск ТАСС

Его состояние оценивается в 70,5 млрд долларов

Основатель Tesla Илон Маск занял седьмое место в списке самых богатых людей мира по версии Bloomberg. Соответствующая статья размещена на сайте издания.

В частности, Маск поднялся в списке, опередив инвестора Уоррена Баффета. Его состояние оценивается в 70,5 млрд долларов.

Первое место традиционно занял глава Amazon Джефф Безос (189 млрд долларов). За ним расположился основатель Microsoft Билл Гейтс (116 млрд долларов) и глава Facebook Марк Цукерберг (93 млрд долларов).

На четвертом месте находится глава корпорации Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно (92,6 млрд долларов), а на пятом месте бывший гендиректор Microsoft Стив Балмер (76,8 млрд долларов).

Шестое место занимает сооснователь Google Ларри Пейдж (72,2 млрд долларов).

Напомним, 1 июля производитель электрокаров Tesla, основателем и руководителем которого является бизнесмен и инженер Илон Маск, достиг наибольшей среди других автопроизводителей.