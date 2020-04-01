Илон Маск предложил отправлять аппараты ИВЛ в больницы по всему миру

И сделает он это совершенно бесплатно

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Основатель SpaceX и руководитель Tesla Илон Маск сообщил, что в условиях пандемии коронавируса COVID-19 может бесплатно предоставить аппараты для искусственной вентиляции легких в медучреждения по всему миру, где они действительно необходимы. Об этом бизнесмен написал в своем Twitter.

По словам Маска, аппараты доставят абсолютно бесплатно, главное, чтобы их сразу начали использовать, а больница, где нуждаются в медтехнике, находилась на территории доставки Tesla.

"У нас есть дополнительные вентиляторы, утвержденные FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, - ред.). Доставим до больниц по всему миру в пределах регионов доставки Tesla. Устройства и доставка бесплатные. Единственное требование – оборудование должно поступить к пациентам немедленно, а не хранилось на складе. Пожалуйста, дайте знать мне или Tesla", - написал бизнесмен.

Напомним, в понедельник, 16 марта глава компании Tesla Илон Маск отказался прекратить работу своей фабрики в Фримонті, США до 7 апреля, чтобы замедлить распространение COVID-19.