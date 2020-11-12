Идем к темным временам: Швеция готовит алкогольный запрет из-за коронавируса

Швеция Фото из открытых источников

Запрет на продажу алкоголя будет действовать с 20 ноября и до конца февраля 2021 года

Премьер-министр Швеции Стефан Левен анонсировал, что его правительство планирует запретить по всей стране продажу алкоголя после 22:00 в барах, ресторанах и ночных клубах, чтобы сдержать распространение COVID-19. Об этом сообщает The Local.

Это означает, что все заведения с лицензией на продажу алкоголя должны закрываться не позже 22:30. Это касается ресторанов, баров и ночных клубов.

По словам премьера, запрет будет действовать с 20 ноября и до конца февраля 2021 года.

"Кажется, что мы движемся к темным временам, когда речь идет о распространении инфекции... Каждое принятое нами решение имеет значение", - заявил Левен.

Он отметил, что правительство готово принимать дальнейшие меры, если сочтет необходимым. В частности, это касается ограничения количества людей, которые могут встречаться.

"Я понимаю, что люди устали, я понимаю, что людям не хватает их повседневной жизни. Я понимаю, что может быть сложно придерживаться рекомендаций, но сейчас ситуация неустойчивая", - сказала министр здравоохранения и социальных дел Лена Халленгрен.

Она охарактеризовала пабы и бары как "среда повышенного риска" не только потому, что они являются местом, где люди встречаются для общения, а и потому, что люди могут ослабить бдительность, находясь под воздействием алкоголя.

Требование вступит в силу не сразу. Правила сначала пройдут консультации, прежде чем будут утверждены парламентом. Если они будут приняты, то станут законом - в отличие от многих мер Швеции по коронавирусу, которые имеют форму рекомендаций.

Напомним, президент Европейского парламента Давид Сассоли заявил, что в Европарламенте диагностированы сотни случаев заболевания COVID-19.