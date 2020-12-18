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Hubble показал туманность с "новорожденными" звездами

Галактическая туманность Фото из открытых источников

Сама туманность Ориона содержит только четыре яркие центральные звезды

Телескоп Hubble сделал снимок галактической туманности NGC 604, находящейся в созвездии треугольник. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на обсерваторию.

Как отмечается, эта цветная туманность NGC 604 является одним из самых бурных мест, где рождаются звезды в соседней галактике. Она похожа на зоны рождения звезд в нашей галактике Млечный Путь, такие как туманность Ориона, но она значительно больше по размеру и содержит много недавно сформированных звезд.

В общем в этом гигантском районе находится более 200 блестящих голубых звезд в облаке газов, светящиеся на расстоянии на протяжении примерно 1300 световых лет, что почти в 100 раз больше, чем туманность Ориона.

Сама туманность Ориона содержит только четыре яркие центральные звезды.

Сообщается, что яркие звезды в NGC 604 чрезвычайно молоды по астрономическим меркам, ведь они образовались лишь около три миллиона лет назад.

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Напомним, ранее сообщалось, что Hubble обнаружил галактику, похожую на булочку с корицей.

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